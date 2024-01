Det belgiske formannskapet skriver på X/Twitter at de 27 medlemslandenes ambassadører er blitt enige om et forslag om at avkastningen skal settes av til gjenoppbygging av Ukraina.

Det trengs fortsatt et formelt vedtak før forslaget er en realitet.

Russiske eiendeler verdt over 200 milliarder euro – godt over 2.200 milliarder kroner – er sperret av EU som en del av sanksjonene etter landets invasjon av Ukraina. Dette er verdier som gir flerfoldige milliarder i avkastning.