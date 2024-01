– I stedet for å snakke dritt om forbundet vårt, har Joe Biden stått sammen med oss, sa UAW-leder Shawn Fain da han onsdag kunngjorde at UAW vil at Biden blir gjenvalgt som president.

Han kom også med krass kritikk mot Donald Trump, som han mener kjemper for et samfunn som er helt motsatt av hva UAW ønsker.

Biden er en sterk tilhenger at UAWs forsøk på å få bilprodusenter som Tesla og Toyota til å inngå tariffavtaler med sine ansatte.

Store deler av USAs bilindustri ligger i Michigan, en delstat som Biden så vidt vant i valget i 2020.