Delegasjonen ble tatt imot i departementet, der viseutenriksminister Mikhail Bogdanov la vekt på behovet for å løslate gislene som holdes på Gazastripen, blant dem tre russiske borgere, skriver Ria.

Departementet opplyser at Bogdanov tok imot Abu Marzouk, som sitter i Hamas' politbyrå.

– Den russiske siden understreket behovet for rask løslatelse av sivile palestinere som ble tatt til fange i angrepene 7. oktober og holdes av palestinske grupper, heter det i en melding på departementets nettside.

Departementet la til at hovedtemaet for samtalen var «den pågående konfrontasjonen i den palestinsk-israelske konfliktsonen», som hør ført til at den humanitære krisen på Gazastripen «har nådd katastrofale proporsjoner».