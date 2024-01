– Informasjonen tyder på at lavaen ikke lenger er i bevegelse og at utbruddet er over, opplyser IMO.

Selv om farenivået nå er senket i Grindavik-området, understreker geologene at situasjonen raskt kan endre seg.

– Det er fortsatt stor fare for at bakken kollapser og at det oppstår nye sprekker i byen, heter det.

Tre hus ble slukt av store lavamasser som strømmet ut av en sprekk bare 50 meter fra Grindavik etter utbruddet 14. januar. Fredag var lavaen størknet og ikke lenger i bevegelse.