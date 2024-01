– Han ser fram til å komme tilbake til arbeidet, sa dronningen da hun torsdag deltok under åpningen av et nytt tilbud til mennesker som utsettes for trusler og vold i hjemmet i Aberdeen i Skottland.

Den 75 år gamle britiske monarken oppholder seg nå i sitt private hjem i Birkhall i Skottland, men blir i neste uke innlagt på sykehus for å gjennomgå det Buckingham Palace betegner som «en korrigerende prosedyre».