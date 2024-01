Hun er kjent skyldig i å ha brutt en lovparagraf som forbyr spredning av «falsk informasjon» om den russiske hæren, melder flere russiske menneskerettsgrupper mandag.

Jevgenija Majboroda (72) erklærte seg skyldig, men avviste at hun var drevet av «politisk hat», slik aktoratet hevdet.

Ifølge menneskerettsgruppa Setevje Svobodij har hun delt to innlegg på det sosiale mediet VK, hvorav det ene var en følelsesladd video om krigen, mens det andre handlet om antall soldater som er drept. Gruppen melder at 72-åringen følte seg forpliktet til å dele innleggene etter at broren hennes ble fanget under en sammenrast bygning som følge av angrep i den ukrainske byen Dnipro.

En talsmann for retten i Rostov sør i Russland bekrefter dommen mot Majboroda.