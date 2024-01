De to landene skal opprette en komité som skal diskutere koalisjonens fremtid. Målet er komme fram til en timeplan for en gradvis tilbaketrekking og avslutning av koalisjonen, opplyser Iraks utenriksdepartement.

I stedet ønsker landene å etablere et bilateralt forhold, sier fire kilder i diplomatiet.

To kilder sier USAs ambassadør i Irak, Alina Romanowski, overleverte et brev til den irakiske utenriksministeren Fuad Hussein, der USA signaliserer at de er klare til å starte samtaler.

Tilnærmingen er et steg videre i en prosess som stoppet opp på grunn av Gaza-krigen.