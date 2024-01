– Vårt militære har avdekket flere uidentifiserte krysserraketter som ble skutt opp nær sjøen rundt Sinpno-området i Nord-Korea klokken 8 i dag morges, står det i en uttalelse fra generalstaben i Sør-Korea natt til søndag norsk tid.

Generalstaben oppgir ikke hvor mange raketter det skal være snakk om, men uttaler at overvåkningen er styrket og at ledelsen er i kontakt med USA for å analysere søndagens oppskyting.