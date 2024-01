FNs komité for barns rettigheter setter mandag i gang en to dagers granskning av skjebnen til tusenvis av ukrainske barn som er antatt å ha blitt sendt til Russland siden storinvasjonen i 2022.

Ukrainske myndigheter hevder at nær 20.000 barn har blitt bortført og sendt til Russland i løpet av krigen.

Russland er anklaget for å systematisk bortføre barn som en del av en russisk taktikk for å ødelegge ukrainsk identitet.

Russerne har ikke villet gi informasjon om hva som skjer med barn som hentes til Russland. De har likevel tidligere hevdet at de har «reddet» barna fra krigssoner, og at de har prosedyrer på plass for å gjenforene dem med foreldrene.

– Plassering av evakuerte barn er tilrettelagt, først og fremst, i tråd med deres egne ønsker og samtykke, heter det i en skriftlig uttalelse fra russiske myndigheter fra i høst.

Det skal kun være snakk om at rundt 400 barn som hittil har blitt gjenforent med sine foreldre.