– Han satser på at vi ikke holder ham ansvarlig, han satser på at vi ikke bryr oss, sa Biden da han tegnet et bilde av Trump som en fiende av frihet med sin holdning mot abort.

Flere ganger ble møtet avbrutt av demonstranter mot krigen i Gaza, som anklaget Biden for hans støtte til Israel, og som krevde våpenhvile

Demokratene ser på abort som en av deres beste saker i kampen mot Trump og republikanerne til høsten.

Det er fordi et klart flertall av amerikanerne er for retten til abort i en eller annen form, og fordi aborttilhengere har vunnet hver eneste folkeavstemning om saken på delstatsnivå siden høyesterett fjernet retten til abort, også i republikanske stater som Kansas, Kentucky og Ohio.

– Den personen som er mest ansvarlig for å fjerne denne rettigheten i USA, er Donald Trump, sa Biden og ble møtt med jubel da han lovte å legge ned veto mot et abortforbud om republikanerne skulle vedta det i Kongressen.

Katolske Biden er tilhenger av kvinners rett til abort, men holder vanligvis en lav profil om saken. Derfor har Harris fått hovedansvaret for å fronte kampen for abortrettigheter i den kommende valgkampen.

Mens kampen for abort forener demokratene, avdekket protestene mot krigen i Gaza et annet problem som splitter demokratene i årets valgkamp. Særlig viser mange unge motstand mot Bidens og demokratenes støtte til Israel.