Tidligere fredag kveld meldte det britiske sikkerhetsselskapet Ambrey at et handelsskip var angrepet, og at det var brann om bord. De spesifiserte imidlertid ikke hva slags fartøy det var snakk om. Ifølge Ambrey var mannskapet om bord i sikkerhet.

Det britiske sjøfartsdirektoratet UKMTO delte lignende opplysninger om et skip som sto i brann og trengte assistanse rundt 110 kilometer sørøst for havnebyen Aden. Heller ikke de identifiserte skipet.

Brann i oljetank om bord

Houthi-militsen i Jemen sier den står bak angrepet, og at skipet som brenner er den britiske oljetankeren Marlin Luanda.

En talsperson for Trafigura bekrefter skipets identitet, og at det står brann etter å ha blitt truffet. Selskapet sier brannslukkingsutstyr om bord er aktivert for å kontrollere brannen, som er i en av lastetankene på styrbord side.

Marlin Luanda er på rundt 110.000 dødvekttonn. Det plasserer det i den mellomstore oljetankerkategorien Suezmax – en betegnelse på de største skipene som kan seile gjennom Suezkanalen.

Støtte til Gaza

Angrepet skjer dagen etter at det amerikanske forsvaret sa at et av deres krigsskip skjøt ned en rakett houthiene hadde avfyrt mot dem. Amerikanske og britiske styrker har gjennomført to felles angrep mot houthiene for å redusere militsens evne til å angripe handelsskip.

De iranskstøttede houthiene sier de angriper skip som en støtte til palestinerne på den krigsherjede Gazastripen. De har advart land som støtter Israel og sagt at skip fra disse landene risikerer å bli angrepet.

Angrepene har ført til at flere rederier velger omveien rundt Afrika i stedet for å seile gjennom Suezkanalen. Det tar lengre tid, koster mer og reduserer den tilgjengelige kapasiteten i skipsfarten.