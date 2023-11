Det opplyste finansminister Christian Lindner torsdag.

Statsminister Olaf Scholz' regjering ble tatt på sengen da landets forfatningsdomstol i forrige uke slo et 60 millioner euro stort hull i det føderale budsjettet.

Domstolen slo fast at ubrukte midler som skulle brukes på å bekjempe koronakrisen, ikke kunne settes av til klimaprosjekter. Beslutningen innebar umiddelbar frysing av midlene og skrinleggelse av regjeringens budsjettplan.

Scholz' trepartiregjering har siden brukt tiden på å finne en løsning. Regjeringen varsler at den vil be om unntak fra gjeldsbremsen for inneværende år som følge av forfatningsdomstolens avgjørelse.

Koalisjonsregjeringen skal derfor foreslå et tillegg til budsjettet der nasjonalforsamlingen stemmer for å erklære ekstraordinær nødsituasjon, uttaler en talskvinne for Lindner.

Gjeldsbremsen i Tyskland inngår i landets grunnlov og innebærer restriksjoner på regjeringens mulighet til å ta opp lån.