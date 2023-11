Biden mener uttalelsene er et gufs fra fortiden og gjenspeiler ord som ble brukt i Nazi-Tyskland på 1930-tallet.

– I løpet av de siste dagene har Trump sagt at hvis han kommer tilbake til embetet, vil han gå etter alle de som er imot ham, og utslette det han kalte «skadedyr». Det gjenspeiler språket du hørte i Nazi-Tyskland, sa Biden fra talerstolen under et veldedighetsarrangement i San Francisco tirsdag.

Under et valgkamparrangement i New Hampshire tidligere denne uken sa Trump at han ville «røyke ut kommunister, marxister, fascister og bøller på den radikale venstresiden som lever som skadedyr i landet vårt» om han går seirende ut av presidentvalget neste år.

Trumps kommentarer ble umiddelbart møtt med kritikk i sosiale medier. Flere historikere mente ordleggingen gjenspeilte språket til autokrater som har forsøkt å dehumanisere fiendene sine.

Steven Cheung, en talsmann for Trump-kampanjen, har tidligere avvist sammenligningene med nazister.

– De som prøver å komme med den latterlige påstanden, er helt klart «snowflakes» som griper etter hva som helst for å sverte Trump. Deres triste, elendige tilværelse vil bli knust når president Trump kommer tilbake til Det hvite hus, sa han i en uttalelse onsdag.

«Snowflake» er et begrep som brukes av høyresiden i amerikansk politikk for å beskrive en person på venstresiden som er overfølsom eller lett blir fornærmet.