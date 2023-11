Marsjen startet i Tel Aviv tirsdag, 70 kilometer nordvest for Jerusalem. Deltakerne hadde med seg israelske flagg og gule ballonger, som skulle symbolisere solidaritet med gislene. Flere bar også plakater med bilder av små barn og andre som antas å bli holdt fanget i Gaza

Hamas og andre væpnede palestinske grupper bortførte ifølge israelske myndigheter om lag 240 personer, både soldater og sivile, til Gazastripen under angrepet 7. oktober.

Så langt har fire gisler blitt løslatt av Hamas, mens én soldat skal ha blitt befridd av israelske soldater. I tillegg er likene av to kvinner funnet av israelske styrker etter at de gikk inn på Gazastripen, mens Tanzania har meldt at en student fra landet er funnet død etter at han angivelig ble bortført. Dødsårsaken er ikke oppgitt.