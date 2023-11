– Uten nok drivstoff vil vi se et sammenbrudd i sanitærtjenestene. Så vi har da, på toppen av artilleri og bomber, en perfekt storm for spredning av sykdom, sier talsperson for FNs barnefond Unicef, James Elder, på en pressekonferanse tirsdag.

FN har tidligere advart om at helsetjenestene på Gazastripen vil settes ut av drift på grunn av drivstoffmangel til strømaggregatene. Det er også mangel på vann både til drikke og hygienebruk, noe som gjør at sykdommer sprer seg mye lettere.

– Det er en perfekt storm for tragedie, fortsetter Elder.