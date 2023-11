I tillegg advarer han mot «skadelig utenlandsk innblanding» i Bosnia – blant annet fra Russland.

– Dette undergraver stabiliteten og hindrer reform, sa Stoltenberg under et besøk i den bosniske hovedstaden Sarajevo mandag.

Den bosnisk-serbiske republikken – Republika Srpska – er én av to landsdeler som utgjør Bosnia. Republika Srpskas president, Milorad Dodik, har flere ganger sagt at landsdelen bør løsrives og slås sammen med Serbia.

Dodik får politisk støtte fra Russland. Ifølge nyhetsbyrået AP er det utbredt frykt for at Russland forsøker å destabilisere Bosnia og Balkan for å ta oppmerksomhet bort fra krigen i Ukraina.

Inndelingen av Bosnia i to landsdeler var et resultat av krigen i landet på 1990-tallet, som kostet hundre tusen mennesker livet.

Ledelsen i Republika Srpska har lenge hindret Bosnia i å søke om medlemskap i Nato. Stoltenberg sier dette bør ta slutt og understreker at alle land bør få velge sin egen sikkerhetspolitikk uten utenlandsk innblanding.