Gruppen på 256 rohingyaer ble hindret fra å legge til kai to ganger i forrige uke da de ankom Aceh-provinsen i Indonesia sjøveien, og da de omsider lykkes med å komme seg til land, ble de truet med å bli sjøsatt igjen av lokalbefolkningen.

Tirsdag kom beskjeden fra nasjonale myndigheter i Indonesia at rohingyaene har fått oppholdstillatelse i tre måneder og at de skal innkvarteres på et krisesenter i byen Lhokseumawe.

Uttalelsen nevnte ikke hva som vil skje med flyktningene når de tre månedene har gått.

Tusenvis av de hovedsakelig muslimske rohingyaene risikerer livet hvert år i forsøk på å krysse havet fra Myanmar til Malaysia eller Indonesia. Ofte blir de tvunget til å reise i spinkle båter som ikke er egnet for havets krefter.