– I løpet av den første uken av ramadan vil like mange troende få slippe inn på Tempelhøyden som tidligere år, skriver kontoret til statsminister Benjamin Netanyahu i en uttalelse tirsdag. Tempelhøyden er jødenes navn på området der al-Aqsa-moskeen ligger.

Muslimenes hellige fastemåned starter søndag 10. eller mandag 11. mars.

– Hver uke vil det bli gjort en sikkerhetsvurdering, og en beslutning vil bli fattet i henhold til den, står det videre i uttalelsen.

I USA har oppfordret Israel til å la muslimer få be i al-Aqsa-moskeen etter at den israelske ytre høyre-politikeren og landets sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tidligere i februar sa at palestinere bosatt på Vestbredden ikke burde få lov til å komme til Jerusalem for å be under høytiden.

Tirsdag kveld advarte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan om at det ville få «alvorlige konsekvenser» dersom Israel nektet palestinere adgang til hellige steder under ramadan.