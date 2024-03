Avstemningen er det første skrittet på veien til å sikre domfellelser for menneskerettighetsbrud og det som resolusjonen betegner som økonomiske forbrytelser under borgerkrigene.

Anslagsvis 250.000 personer ble drept i de to krigene mellom 1989 og 2003. Under krigene ble det begått massakrer, lemlestelser, voldtekt, kannibalisme og tvangsrekruttering av barnesoldater. Det har så langt ikke blitt holdt noen rettssaker i landet i forbindelse med krigene, men det har blitt ført saker i andre land, blant annet i Den internasjonale domstolen i Haag.

Over to tredeler av representantene i underhuset stemte for resolusjonen, som nå skal videre til overhuset før den eventuelt blir sendt til president Joseph Boakai.