Prinsessen av Wales er blitt gjenstand for spekulasjoner, rykter og bisarre konspirasjonsteorier etter at hun i januar gjennomgikk en operasjon i underlivet.

Under en samtale med fjernsynskanalen Channel 5 torsdag sa Starmer, som understreket at han uttalte seg som privatperson og ikke som politiker, at Kate fortjener privatliv etter operasjonen.

– Jeg synes vi skal la henne være i fred. Vi bør holde oss unna, det er en menneskelig reaksjon, sa Starmer på spørsmål om han synes synd på prinsessen.

Kates kontor følger den offisielle linjen i slike saker i Storbritannia og det har vært å si at prinsessen kommer seg som hun skal, men heller ikke mer. Det er ikke kjent hva slags operasjon hun har vært gjennom, bortsett fra at det ikke er snakk om kreft.

Kate ble sist sett i en video som ble offentliggjort av The Sun. Den viser en smilende prinsesse sammen med sin mann prins William på et bondegårdsutsalg i nærheten av Windsor.

Onsdag ble det kjent av det britiske datatilsynet undersøker påstander om at ukjente ved én eller flere anledninger skal ha forsøkt å få tilgang til prinsesse Kates sykejournal.

Ifølge avisen The Daily Mirror er det avdekket minst ett forsøk på datainnbrudd ved det private sykehuset The London Clinic, der prinsesse Kate ble operert i januar.