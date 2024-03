Budskapet fra Emmanuel Macron ble fremført i en telefonsamtale med Benjamin Netanyahu søndag, melder det franske nyhetsbyrået AFP.

Macron gjentok Frankrikes motstand mot enhver militæroperasjon mot Hamas i Rafah, som mesteparten av Gazas befolkning har flyktet til etter over fem måneder med krig.

I samtalen fordømte Macron også på det sterkeste Israels beslutning fredag om å beslaglegge 800 hektar palestinsk land på den okkuperte Vestbredden.

Området nord i Jordandalen skal brukes til nye israelske bosetninger, ifølge den israelske regjeringen. Det er det største området Israel har beslaglagt på den okkuperte Vestbredden siden Oslo-avtalen for 20 år siden, ifølge den israelske organisasjonen Peace Now.

I telefonsamtalen sa Macron til Netanyahu at han akter å legge fram et resolusjonsforslag i FNs sikkerhetsråd som tar til orde for «en umiddelbar og varig våpenhvile». Han ba også Israel om straks å åpne alle innfartsveier til Gaza for nødhjelp.

Netanyahu fastholdt så sent som fredag at Israel skal gjennomføre en bakkeinvasjon av Rafah, som ligger helt sør på Gazastripen. Over 1,5 millioner palestinere befinner seg der etter at mesteparten av kyststripens befolkning er drevet på flukt fra israelske angrep. FN, USA og en rekke andre land har advart Israel mot å invadere Rafah. Netanyahu sier byen må invaderes for at Israel skal klare å beseire Hamas.