President Joe Biden og Japans statsminister Fumio Kishida vil presentere planen under en seremoni i Dert hvite hus 10. april, heter det.

Avisen viser til kilder som er involvert i arbeidet, og som sier at oppgraderingen innebærer en omstrukturering av den amerikanske militærkommandoen i Japan for å styrke operasjonell planlegging, inkludert øvelser der de to land deltar.

Biden er vert for den japanske statsministeren 10. april, og Det hvite hus planlegger en staselig, formell middag og et politisk møte. Japan er en nøkkelalliert for USA og viktig for amerikansk politikk overfor Kina og Nord-Korea.