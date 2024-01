I den 37 sekunder lange videoen; som ble publisert søndag kveld, ba gislene den israelske regjeringen om å stanse krigføringen og sørge for at de blir sluppet fri. Hamas opplyser samtidig at skjebnen til de tre gislene vil bli offentliggjort mandag.

Avisene Haaretz og Times of Israel navngir de tre gislene som Noa Argamani (26), Yossi Sharabi (53) og Itay Svirski (38).

Det er ingen informasjon om når videoen ble filmet, skriver Times of Israel.

Haaretz skriver at Argamani ble tatt som gissel da Hamas angrep en musikkfestival i nærheten av kibbutzen Re'im.

Svirski ble bortført da han besøkte familie i kibbutzen Be'eri, mens Sharabi ble bortført fra sitt hjem, ifølge avisa.

Omtrent 250 mennesker ble tatt som gisler da Hamas gikk til angrep på Israel 7. oktober i fjor. 132 av disse skal fremdeles være i fangenskap inne på Gazastripen.