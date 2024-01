Skjelvet inntraff klokka 10.55, lokal tid, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret U.S. Geological Survey. Skjelvet hadde senter rett nordvest for Lytle Creek i fjellene øst for Los Angeles.

Et skjelv med denne styrken regnes som moderat kraftig.

Brannvesenet i Los Angeles sier det ikke er kommet meldinger om skader eller ødeleggelser så langt.

Skjelvet skjedde i Cajon-passet der San Andreas- og San Jacinto-forkastningene går sammen, sier seismologen Lucy Jones i en melding i sosiale medier. I 1970 oppsto det et skjelv med en styrke på 5,2 etter et forskjelv på 4,0 i det samme området, sier hun.