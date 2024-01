I et intervju onsdag sa helseminister Bahram Eynollahi at 95 personer hadde mistet livet, og la til at korrigeringen skyldtes at noen av ofrenes navn hadde blitt telt to ganger.

Rundt 30 personer er kritisk såret etter eksplosjonene, sa Eynollahi. Til sammen er 211 personer såret.

Irans myndigheter har beskrevet det dødelige angrepet som et terrorangrep. Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for eksplosjonene, som gikk av i nærheten av graven til Qasem Soleimani idet folk hadde samlet seg der for å markere dødsdagen hans.