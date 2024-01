Taiwans nåværende makthavere og opposisjonen har helt ulike oppskrifter på hvordan øya bør håndtere kinesisk press, noe som har ført til bitre ordvekslinger under valgkampen.

Taiwan må den 13. januar velge mellom krig og fred, lyder budskapet fra det største opposisjonspartiet Kuomintang (KMT) – et budskap som får full støtte i Kina.

Regjeringspartiet DPP anklager på sin side KMT for å være Kinas nyttige idioter, og det har også kjørt TV-reklamer der opposisjonspolitikere framstilles som røde kommunister.

Det avviser KMT, som i stedet hevder at DPP har brukt sine åtte år ved makten til å trappe opp konflikten med Kina, og insisterer på at det nå trengs dialog og samarbeid.

– Det er sant, hele verden følger med på Taiwan, men hva er de opptatt av? Hvorvidt det blir krig eller ei i Taiwanstredet. Hva brakte oss dit? DPPs politikk, sa KMTs visepresidentkandidat Jaw Shaw-kong i en TV-debatt nylig.

Vil beholde status quo

DPPs presidentkandidat Lai Ching-te, også kjent som William Lai, avviser at hans politiske linje øker faren for krig. Han ønsker å bevare status quo, sier han, noe som betyr at han verken vil erklære Taiwan formelt uavhengig eller endre øyas offisielle navn. I dag er Taiwans offisielle navn Republikken Kina. En endring til Taiwan og en formell uavhengighetserklæring fryktes å kunne provosere fram et kinesisk angrep eller en regelrett invasjon.

Både Lai og nåværende president Tsai Ing-wen har flere ganger sagt at de ønsker samtaler med Kina, men Kina sier nei og begrunner dette med at de nåværende makthaverne er separatister.

Dette står i skarp kontrast til vennligheten som Kina møter opposisjonen med, ikke minst da ekspresident Ma Ying-jeou besøkte Kina i mars i år. Besøket var oppsiktsvekkende ettersom ingen annen president eller ekspresident fra Taiwan har besøkt Kina siden 1949.

Samtidig avviser KMT alle anklager om at partiet er pro-Beijing.

Kina viser muskler

Parallelt med valgkampen har Kina økt presset mot øya, både retorisk og militært. Året startet med at Kina sendte en rekke ballonger over grenselinjen i Taiwanstredet, en linje som Kina mener ikke finnes. Minst en av dem har også krysset selve øya.

I tillegg har Kina sendt krigsfly og marinefartøy til Taiwanstredet nærmest daglig og anklaget Taiwan for å bryte handelsavtalen som Kina og Taiwan inngikk i 2010.

Et drømmescenario for Kina vil være å få politisk og økonomisk innflytelse over Taiwan med fredelige midler, noe Beijing etter alt å dømme håper vil bli enklere med et maktskifte.

Utviklingen i Hongkong, som ble tilbakeført fra den britiske kolonimakten til Kina i 1997, har imidlertid med all tydelighet vist at Beijing er villig til å bruke kraftig press for å få sterkere innflytelse over det som tidligere fungerte som et vestligorientert demokrati. Avtalen var at Hongkong skulle beholde sitt styresett i minst 50 år, men en nasjonal sikkerhetslov og endrede valglover har sørget for at Hongkong-kineserne i realiteten har mistet sitt selvstyre.

Ingen innflytelse

Men i motsetning til Hongkong har Kina ingen formell innflytelse på de demokratisk valgte myndighetene i Taiwan.

Øya har fungert som et eget land siden kommunistene vant borgerkrigen på det kinesiske fastlandet i 1949, og Taiwan har også et eget forsvar med sterk amerikansk militærstøtte i ryggen. USAs president Joe Biden har flere ganger sagt at han er villig til å bruke amerikanske soldater for å forsvare Taiwan mot en kinesisk invasjon.

Den offisielle linjen til både Taiwan og Kina er at det kun finnes ett Kina, samtidig som både myndighetene i Beijing og Taipei hevder at det er de som er landets legitime regjering.

Uansett hvem som vinner valget på Taiwan, er det ingenting som tyder på at våpenkappløpet mellom Kina og Taiwan kommer til å stanse opp. Både regjeringen og opposisjonen har lovet å styrke forsvaret, og begge sier også at det kun er Taiwans egne velgere som kan bestemme øyas framtid.

Store følger for verden

Skulle Kina velge å bruke militærmakt mot Taiwan, vil det få store geopolitiske og økonomiske konsekvenser. Det vil kunne bety en militær konfrontasjon mellom verdens to største makter, Kina og USA. I tillegg kan det føre til en blokkering av viktige skipsleier og store forstyrrelser i leveranser av databrikker og halvledere fra Taiwan.

Kinas forsvarsdepartement anklaget nylig den taiwanske regjeringen for bevisst å ha overdrevet faren for et kinesisk angrep for å kapre velgere. Da Kinas president Xi Jinping besøkte USA i høst, skal han dessuten ha sagt til Biden at Kina ikke planlegger noen invasjon. Likevel har han i to nylige taler gjentatt at det er behov for en «gjenforening» mellom Kina og Taiwan.

Kinas økte militære aktivitet i Taiwanstredet siden forrige presidentvalg i 2020 har uansett økt uroen for hva Kina har i bakhodet. Er det kun et forsøk på å presse politikken på øya i en mer Kina-vennlig retning, eller forbereder Kina seg på å bruke makt?

Ifølge Wu Xinbo, professor ved Fudan-universitetet i Shanghai, vil Kina også kunne bruke økonomisk press mot øya – blant annet ved å skrote en handelsavtale som ble inngått i 2010.

– Kina trenger å kunne styre og kontrollere situasjonen på Taiwan, og vi gjør det på flere vis, ikke bare ett vis, sier han til nyhetsbyrået Reuters.

Jevnt løp?

De siste dagene før valget har det ikke vært lov å publisere meningsmålinger, men tidligere målinger tyder på at DPP har et lite forsprang.

Både KMTs presidentkandidat Hou Yu-ih og DPPs Lai ser ut til å få en oppslutning på 30 prosent eller mer. En tredje kandidat, Taipeis tidligere ordfører Ko Wen-je fra Taiwans folkeparti, ligger et stykke nede på 20-tallet.

I valget på ny nasjonalforsamling har meningsmålingene vist at det kan ende med at ingen av partiene får over 50 prosent. Blir dette resultatet, vil fløyene være nødt til å samarbeide for å få vedtatt nye lover.