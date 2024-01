Påstanden om en Hamas-kobling ble framsatt av aktoratet i et rettsmøte i dansk lagmannsrett fredag.

Hva de tre konkret er mistenkt for å ha planlagt, er fortsatt ikke kjent. Tidligere er det også blitt meldt at det fins en kobling til den kriminelle gjengen Loyal to Familia (LTF), som har vært forbudt i Danmark siden 2021.

Dansk politi har i tillegg begjært tre andre varetektsfengslet, men de er fortsatt på frifot. En av dem, en mann bosatt i Malmö, befinner seg i Libanon, ifølge avisen Sydsvenskan.

Han bekrefter at han er medlem av LTF, men avviser at han har planlagt noen form for terror.

– Jeg ble overrasket da jeg hørte om etterlysningen. Hva faen er dette? sier han til avisen.

De som sitter varetektsfengslet i Danmark, er to kvinner i 20-årene og en 58 år gammel mann som har vært aktiv i den offentlige debatten.

Danmarks justisminister Peter Hummelgaard sier at den angivelige Hamas-koblingen understreker at det foreligger en alvorlig trussel.

Hamas er stemplet som en terrororganisasjon i EU, deriblant Sverige og Danmark, men ikke i Norge.