Det viser et dokument som Reuters har fått tilgang til.

Forslaget er lagt fram for diplomater fra Qatar og Egypt som forsøker å megle fram en våpenhvileavtale, ifølge nyhetsbyrået.

I forslaget tar Hamas til orde for at gruppen innleder indirekte samtaler med Israel for å få slutt på krigføringen og gjenoppretter ro. Den første fasen skal ifølge Hamas gi rom for å utveksle sivile israelske gisler i Gaza med palestinske fanger i israelske fengsler. Det skal også åpnes for nødhjelp.

I den andre fasen tar Hamas til orde for at alle mannlige israelske gisler blir satt fri i bytte mot et visst antall palestinske fanger i israelske fengsler. I tillegg skal alle israelske soldater forlate Gazastripen.