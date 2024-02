– Følelsen av at huden er laget av bly har jeg aldri kjent på før, sier Wandt til nyhetsbyrået TT.

For tre dager siden landet kapselen med 43-åringen og tre andre i havet utenfor kysten av Florida etter 17 dager på den internasjonale romstasjonen (ISS).

For tiden befinner Wandt seg på et anlegg for astronauter i tyske Köln, hvor han kontinuerlig undersøkes. Etter å ha utført 30 eksperimenter i verdensrommet er det han som nå er under lupen.

– Forskningen fortsetter, og nå er jeg objektet, sier Wandt og ler.

– Fant en god «flyt»

Wandt vokste opp utenfor Karlstad i Sverige, men moren bor på Gjøvik. Han er den første med norsk statsborgerskap i verdensrommet. To svenske astronauter har vært i verdensrommet før ham.

Wandt ble den første Esa-astronauten på et kommersielt oppdrag da han og kollegene ble skutt opp i et Crew Dragon-fartøy med en Falcon 9-bærerakett fra SpaceX 19. januar.

43-åringen beskriver tiden i rommet som «helt fantastisk og veldig annerledes», og at han føler han bidro godt i arbeidet som ble gjort på ISS.

– Jeg følte jeg fant en god «flyt». Vi klarte tross alt å komme oss gjennom mer enn alle oppdragene vi siktet oss mot, noe som var langt over all forventning og utrolig gøy. Følelsen av å være der og representere Sverige, og vise at Sverige fortsatt er et ledende innovasjonsland, er utrolig gøy.

Søppelkasting bød på problemer

Wandt er ikke i tvil om hva som har gjort seg mest merkbart etter at han kom tilbake på jorda.

– Du våkner om morgenen, og så når du står opp, så må du tenke deg om – Hva er galt? Jo, jeg er tung, jeg er veldig tung. Først nå begynner den følelsen å forsvinne, sier han til TT.

De spesielle forholdene i verdensrommet fører til vekttap og muskelmasse. Dessuten har Wandt vokst litt, noe som er vanlig at astronauter gjør.

– Jeg antar at jeg kommer til å krympe igjen, sier han.

43-åringen sier at ikke alt går «lett» for seg i verdensrommet. Enkle ting, som å kaste noe i søpla, var vanskelig.

– Tyngdekraften har ikke vært en faktor i verdensrommet – alt blir kastet i en rett bane der. Her faller kastede gjenstander til bakken. Det er ganske lett å feilvurdere, tyngdekraften er sterkere enn du tror.

Emosjonell

I løpet av sin tid i verdensrommet fikk Wandt flere ganger tid til å gjøre noe han hadde håpet på, nemlig å bivåne en hel rundt jorda.

– Å se planeten vår uten menneskeskapte grenser gjorde et uventet sterkt inntrykk. De første gangene føltes det uvirkelig. Det skjedde noe emosjonelt da du så jorden, verdensrommet, den tynne atmosfæren… hvor raskt du krysser et kontinent, sier 43-åringen.

Wandt blir rørt når han snakker om å se solnedgangen fra verdensrommet, om hvordan lyset får en glødende sirkel til å omringe jorden, om kraften til tordenvær rundt ekvator og hvor fort en runde rund jorden gikk.

– Det ble veldig, veldig sterkt. Alle konfliktene som finnes nede på jorden, føles så unødvendige. Utrolig unødvendig, sier han.