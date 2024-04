– Dersom de fortsetter å ramme Ukraina hver dag på samme måte som de har gjort den siste måneden, står vi i fare for å gå tom for raketter, sa presidenten i et intervju med ukrainsk TV lørdag kveld.

Den siste tiden har Russland latt bomber, raketter og droner regne over Ukraina. Samtidig har Ukraina i lengre tid slått alarm om at de mangler både ammunisjon og luftvern.

Både Nato og EU prøver å få fortgang i våpenproduksjonen for å forsyne ukrainerne med mer våpen. Men det tar tid.

At den amerikanske kongressen ikke klarer å få vedtatt en hjelpepakke til Ukraina på 66 milliarder dollar, hjelper heller ikke på situasjonen.

I lørdagens intervju sa Zelenskyj at Ukraina kan gå med på at støttepakken fra USA gis som et lån.

– Vi er åpne for alle muligheter. Det viktigste er at hjelpen kommer, jo før jo bedre.

Presidenten sa videre at Ukraina ikke har nok artilleriammunisjon til å gjennomføre motoffensiver.