– For befolkningen i Gaza har de siste seks månedene med krig ført til død, ødeleggelse og nå den umiddelbare faren for en skammelig, menneskeskapt hungersnød, sier Griffiths i en uttalelse.

For dem som er berørt, har det vært seks måneder med sorg og pinsel, understreker han.

– Hver dag krever denne krigen flere sivile ofre. Hvert sekund den fortsetter, sås frøene til en framtid som er overskygget av denne nådeløse konflikten, sier Griffiths.

Det er utsikter til ytterligere eskalering, understreker nødhjelpssjefen.

– En allerede skjør bistandsoperasjon fortsetter å bli undergravd av bombardementer, usikkerhet og nektet tilgang, sier han.

FN-toppen sender sine tanker til familiene til de drepe, skadde og de som ble tatt som gisler – og til alle som ikke kjenner skjebnen til sine kjære.

– Det er ikke nok at seks måneder med krig er et øyeblikk for å minnes og sørge. Det må også føre til en kollektiv besluttsomhet om at det finnes et oppgjør for dette sviket mot menneskeheten, avslutter FNs nødhjelpssjef.