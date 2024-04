I angrepet ble sju medlemmer av Irans mektige Revolusjonsgarde drept. To av dem var generaler.

– Amerika var ansvarlig for denne hendelsen og må stilles til ansvar, sa Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian til pressefolk i Syrias hovedstad Damaskus mandag.

Han viste til at USA og to europeiske land gikk imot et forslag i FNs sikkerhetsråd om å fordømme angrepet. Dette viser at USA må ha gitt Israel grønt lys, hevdet Amir-Abdollahian.

Myndighetene i USA har avvist at de kjente til angrepet i forkant, og Israel har ikke innrømmet å ha utført det. Men Israel har i senere år angrepet en lang rekke mål i Syria, og vurderingen til USAs forsvarsdepartement er at Israel også sto bak angrepet mot det iranske ambassadebygget.

Utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian var mandag i Damaskus for å innvie et nytt bygg for konsulære saker ved Irans ambassade.

Denne bygningen ligger i nærheten av den som ble lagt i grus i angrepet forrige mandag. I tillegg til de sju medlemmene av Revolusjonsgarden ble ni andre mennesker drept, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights.