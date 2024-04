Det foreslåtte budsjettet vil gi dronning Margrethe, som abdiserte i januar, 12 millioner danske kroner i året. I tillegg skal det øremerkes 4 millioner danske kroner til den nye kronprinsen.

I tre lovforslag som omfatter statens utgifter til det danske kongehuset, legges det opp til at utgiftene skal økes fra 126,5 til 143,8 millioner danske kroner. Altså en stigning på 17,3 millioner danske kroner, eller over 26 millioner norske kroner.

I en pressemelding skriver den danske statsministerens kontor at regjeringen vil benytte anledningen med troneskiftet til å sikre kongehusets økonomi for framtiden.

– Vi har et kongepar og et kongehus som vi kan være stolte av og som representerer oss på en god måte. Sånn skal det også være i framtiden, og det ønsker vi å legge rammene for, sier statsminister Mette Frederiksen.

I år vil regjeringen gi en ekstraordinær bevilgning på 29 millioner danske kroner, rundt 45 millioner norske kroner. Det skal ifølge Statsministerens kontor sikre at kongehuset har en «hensiktsmessig soliditetsgrad og tilstrekkelig kapital» til investeringer og utgifter som følge av troneskiftet.

Folketinget skal behandle lovforslagene 19. april. Det er lagt opp til at loven skal tre i kraft 1. februar, det vil si med tilbakevirkende kraft. Den danske statsministeren har tidligere varslet at regjeringen ville øke utgiftene til kongehuset.