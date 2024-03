– Russland har fortsatt et betydelig kvantitativt overtak i konflikten og har mer våpenkapasitet og utstyr, skriver det britiske forsvarsdepartementet i sin daglige etterretningsoppdatering om krigen Russland startet for drøyt to år siden.

– Russland rekrutterer trolig omtrent 30.000 nye personer i måned og kan høyst sannsynlig fortsette å tåle store tap og fortsette angrep med mål om å slite ut de ukrainske styrkene, står det i oppdateringen, som er publisert på X/Twitter.

Britene mener de russiske styrkene har kunnet bygge videre på erobringen av Avdivijka i øst nylig og fortsette en gradvis fremrykking vestover.

– Det er nesten helt sikkert at de i mars tok kontroll over landsbyene Tonenke og Orlivka og fortsetter å kjempe om flere landsbyer. De har fortsatt å angripe flere steder langs fronten, men med få fremskritt de siste ukene, skriver britene.