EU-tjenestemannen og diplomaten Floderus ble pågrepet under en feriereise i Iran 17. april 2022. Han skal ha blitt anklaget for spionasje, men hittil er ingen tiltalepunkter mot svensken blitt offentliggjort.

– Jeg er i dag blitt informert om at rettssaken mot Johan Floderus er innledet i Teheran, skriver Billström i en sms til det svenske nyhetsbyrået TT lørdag.

– Sveriges chargé d'affaires var på plass i domstolen, men ble nektet retten til å være til stede under rettssaken, fortsetter Billström.

Sverige har reagert på dette og bedt om tillatelse til å være til stede når rettssaken fortsetter, ifølge utenriksministeren.

EUs utenrikssjef Josep Borrell bekreftet pågripelsen og navnga svensken i høst. Borrell understreket at unionen jobber hardt for å få løslatt Floderus.

– På hvert diplomatiske møte på alle nivåer har vi tatt opp saken. Vi stopper ikke før han er fri, sa utenrikssjefen.

Pågripelsen fant sted kort tid etter at en livstidsdom ble gitt til iraneren Hamid Noury i Sverige, og flere eksperter mener Iran bruker svensken for å legge press på Sverige for å få Noury utlevert til Iran.

– Denne svenske statsborgeren har begått forbrytelser på territoriet til den islamske republikken Iran, sa en talsperson for det iranske rettsvesenet i september.