Reuters-journalisten Issam Abdallah (37) ble drept i et rakettangrepet sør i Libanon 13. oktober. Angrepet kom fra den israelske grensa ikke langt unna og var et målrettet angrep, ifølge Reportere uten grenser.

Ytterligere to Reuters-journalister, Thaier Al-Sudani og Maher Nazeh, ble såret i angrepet.

De øvrige sårede var to journalister fra det qatarske mediehuset Al Jazeera og to fra det franske nyhetsbyrået AFP.

Måtte amputere et bein

Den ene av AFP-journalistene, fotograf Christina Assi (28), ble alvorlig såret og måtte senere amputere et bein. Hun er fortsatt innlagt på sykehus, opplyser arbeidsgiveren hennes.

Journalistene filmet israelske angrep på libanesisk territorium da de ble angrepet. Alle var utstyrt med hjelmer og skuddsikre vester merket «presse».

Undersøkelser gjort av AFP og Reuters peker mot at et stridsvogngranat kun brukt av den israelske hæren (IDF) forårsaket eksplosjonen som drepte Abdallah.

AFP har blant annet studert satellittbilder som viser at israelske stridsvogner opererte i området angrepet kom fra i denne perioden.

Avviser målrettet angrep

Vitner AFP har snakket med, sier at det ikke var noen militær aktivitet i området journalistene befant seg i. I tillegg mener eksperter at det er usannsynlig at IDF forvekslet journalistene med Hizbollah-krigere og begrunner dette med at helikoptre og droner drev omfattende rekognosering i området.

– Det faktum at journalistene ble utsatt for to separate angrep med 37 sekunders mellomrom, utelukker hypotesen om at dette var et utilsiktet angrep, konkluderer ekspertene.

IDF har nektet for at de utfører målrettede angrep på journalister, men uttalte dagen etter angrepet at de er lei seg for at journalisten ble drept, og at de etterforsker hendelsen.