Generalløytnant Kyrylo Budanov sier til Wall Street Journal at russiske styrker har brukt Starlink til kommunikasjon «i ganske lang tid».

Ifølge ham er terminalene hentet inn fra private russiske selskaper som har kjøpt dem av mellommenn. Disse frakter utstyret til Russland via naboland, blant dem flere tidligere sovjetrepublikker, ifølge Budanov.

Ukrainske myndigheter opplyste til Reuters mandag at russiske styrker bruker Starlink ved frontlinjen, men sa ikke hvor utstrakt bruken var.

Ukraina lener seg selv tungt på Starlink-satellittene. I fjor opplyste landet at rundt 42.000 terminaler var i bruk av militæret, sykehus, selskaper og hjelpeorganisasjoner. USA står for finansiering av tilgangen for ukrainske styrker.

Starlink har tidligere sagt at selskapet ikke gjør forretninger i eller med Russland. Selskapet har ikke besvart et spørsmål fra Reuters om de kategorisk kan avvise at systemet blir brukt av russiske invasjonsstyrker i Ukraina.