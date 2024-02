De to som ble bortført sammen med den australske helikopterpiloten, antas å jobbe for et telekomselskap.

Politikommissær David Manning på Papua Ny-Guinea sier at politiet jobber på spreng for å få løst saken. Både politi for enheter fra forsvaret er sendt til området.

Statsminister James Marape opplyser til AFP at den australske høykommissæren er blitt informert om hendelsen.

Høylandet i Papua Ny-Guinea er de siste årene blitt hjemsøkt av en bølge med kidnappinger og blodige sammenstøt mellom ulike stammer.

Så sent som i forrige uke ble det funnet 50 lik i en grøft ved en hovedvei.

Politikommissær Manning sier at detaljene i saken er ennå ikke kjent, men at politiet tror gjerningsmennene ikke er lokale.