Det melder Al Jazaeeras reporter på stedet. Kanalen melder at folk er desperate og forsøker å finne sine nære. Det er meldt om rundt 70 drepte og det er frykt for at mange ligger begravet under ruinene.

En mann sier til Al Jazeera at det ikke har kommet ambulanser til stedet siden søndag, så den eneste muligheten er å ta hendene fatt. Han leter etter fem familiemedlemmer, blant annet hans to måneder gamle barn.