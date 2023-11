– Som følge av mangel på drivstoff har de offentlige pumpestasjonene, 60 vannbrønner i sør, de to viktigste avsaltingsanleggene i Rafah og det midtre området, de to viktigste kloakkpumpene i sør og Rafahs anlegg for behandling av brakkvann sluttet å virke, skriver FNs nødhjelpskontor (OCHA) i en rapport tirsdag.

Opplysningene er hentet fra FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

– Sammen med nedstengingen av kommunalt renholdsarbeid utgjør dette en alvorlig trussel mot folkehelsen, det øker risikoen for vannforurensning og sykdomsutbrudd, skriver OCHA videre.

FN-organisasjonen vet ikke hvordan den skal kunne opprettholde hjelpearbeidet for hundretusener av mennesker i annen halvdel av denne uken. De siste restene av drivstoff er praktisk talt oppbrukt. Dette truer også distribusjonen av nødhjelp som eventuelt blir brakt inn fra Egypt via grenseovergangen i Rafah.

Nesten 1,6 millioner av Gazas nærmere 2,3 millioner innbyggere er fordrevet siden de israelske angrepene mot Gazastripen startet 7. oktober.

