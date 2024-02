München-konferansen regnes for verdens viktigste møteplass når det gjelder sikkerhet, og mer enn 50 statsoverhoder og over 100 ministre fra mer enn 100 land skal være påmeldt.

Blant dem er USAs visepresident Kamala Harris og utenriksminister Antony Blinken, Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Wang skal i en tale «forklare om Kinas forslag rundt byggingen av et verdenssamfunn med en delt framtid for menneskeheten og ta til orde for en likeverdig og ordnet multipolar verden», opplyser utenriksdepartementet.

Etter konferansen skal Wang besøke Spania og Frankrike. Det er første på seks år at en kinesisk utenriksminister besøker Spania, ifølge Beijing.