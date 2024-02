Ghaziyeh ligger under 5 kilometer sør for byen Saida. Siden 7. oktober har det vært nærmest daglige trefninger i grenseområdene, men Ghaziyeh ligger rundt 30 kilometer fra den nærmeste israelske grensa.

En fotograf fra nyhetsbyrået AFP sier det ene luftangrepet var rettet mot en hangar i nærheten av hovedkystveien.

Ifølge det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA var angrepene rettet mot et lager med dekk og strømgeneratorer, samt områdene rundt.

– 14 ble såret, de fleste av dem syriske og palestinske arbeidere, melder NNA.

Panikk

To redningsarbeidere ble ifølge nyhetsbyrået skadd mens de slukket brannen i lageret. Angrepene utløst panikk og fikk folk til å løpe ut i gatene mens ambulanser rykket ut.

Den israelske hæren sier jagerfly angrep to av Hizbollahs våpenlagre i nærheten av byen Saida.

Angrepet ble utført som svar på at en drone ble sendt mot Nord-Israel, der den eksploderte i åpent lende, ifølge hæren.

Hizbollah tok på seg ansvaret for flere angrep mot israelske stillinger tidligere på dagen, men avviser at noen av gruppens medlemmer ble drept i Ghaziyeh-angrepene.

Sju fra samme familie drept

Det er ifølge nyhetsbyrået DPA første gang Israel angriper Ghaziyeh, der Hizbollah og den allierte Amal-bevegelsen står sterkt.

I forrige uke ble minst ti sivile libanesere drept i israelske luftangrep mot byene Sawaneh og Nabatiyeh, blant dem sju medlemmer av samme familie og flere barn. Israel sier de drepte Hizbollah-toppen Ali al-Debs og to andre Hizbollah-medlemmer i angrepet i Nabatiyeh.

Det er stor frykt for at Gaza-krigen skal spre seg i regionen. Fredag advarte Hizbollah-leder Hassan Nasrallah om at Israel vil måtte betale «med blod» for de sivile som er drept i Libanon de siste dagene. Han minte om at militsen har raketter som kan nå hvor som helst i Israel.

Opptrapping

Minst 269 mennesker er drept i israelske angrep i Libanon siden Hamas-angrepet mot Israel som 7. oktober utløste krigen på Gazastripen. De fleste av ofrene har vært Hizbollah-krigere, men også rundt 40 sivile er drept.

På israelsk side er ti soldater og seks sivile drept.

De israelske angrepene ble trappet opp etter at en israelsk soldat ble drept og åtte andre ble såret i et Hizbollah-angrep mot en militærbase i Nord-Israel onsdag.