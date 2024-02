154 personer dømt for brudd på Russlands strenge antidemonstrasjonslover, viser tall fra en domstol i storbyen.

Den 47 år gamle Kreml-kritikeren døde fredag i en straffekoloni.

I tillegg er flere titalls dømt også andre i andre byer i landet, ifølge menneskerettighetsgrupper og uavhengige medier.

Gjennom helgen pågrep politiet flere hundre mennesker i over ti byer idet de hadde samlet seg for å legge ned blomster og tenne lys til minne for Navalnyj ved monumenter for ofre for politisk undertrykkelse under Stalin-tiden.