Israel har lenge varslet en bakkeoffensiv mot byen Rafah sør på Gazastripen der det nå oppholder seg rundt 1,5 millioner palestinere, det store flertallet av dem internt fordrevne som lever i provisoriske telt.

Blinken sier at en slik offensiv vil være en tabbe og at det er unødvendig.

– Det finnes bedre måter å håndtere den vedvarende trusselen fra Hamas, sier Blinken torsdag på en pressekonferanse etter å ha møtt Egypts president Abdel Fattah al-Sisi i Kairo.

Blinken er for tiden på rundreise i Midtøsten og skal fredag reise videre til Israel. Han sier torsdag at det gjenstår mye krevende arbeid for å dra i land en avtale om våpenhvile, men han er positiv.

– Jeg tror fremdeles at det er mulig, sier Blinken.

Tidligere torsdag uttalte Blinken at USA har laget et utkast til en resolusjon som tar til orde for umiddelbar våpenhvile.

– Vi har levert inn en resolusjon som nå ligger hos FNs sikkerhetsråd og som tar til orde for umiddelbar våpenhvile knyttet til løslatelse av gisler, og vi håper at medlemslandene støtter den, sa Blinken.

Tidligere har Joe Biden har advart sterkt mot Rafah-planen, og han har også kritisert Israel for ikke å slippe inn mer nødhjelp til enklaven der innbyggerne ifølge FN nå trues av hungersnød.