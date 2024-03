Avgangen skjer midt i en omfattende antikorrupsjons-kampanje som har rystet landets kommunistparti.

– Han har levert sin oppsigelse og er fullstendig oppmerksom på sitt ansvar overfor partiet, landet og folket, skriver landets offisielle nyhetsbyrå. De skriver videre at landets kommunistparti har akseptert oppsigelsen og at bruddene begått av Thuong har ført til «et dårlig rykte» for partiet.

54 år gamle Thoung ble president i mars i fjor, to måneder etter forgjengeren gikk av for å ta politisk ansvar etter flere korrupsjonsskandaler gjennom pandemien. Jobben som Vietnams president er i stor grad en symbolsk tittel uten særlig makt.