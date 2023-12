Tre av dem ble pågrepet i Berlin, mens en fjerde ble pågrepet i Nederland, ifølge påtalemyndigheten.

– Etter de grusomme angrepene fra Hamas mot den israelske befolkningen, har angrepene på jøder i jødiske institusjoner også økt her i landet de siste ukene, sier den tyske justisministeren, Marco Buchmann.

Han sier han vil gjøre alt i sin makt for å sikre at jøder Tyskland ikke skal frykte for sikkerheten sin.

Europeiske myndigheter har siden Hamas-angrepet 7. oktober advart om økt risiko for angrep fra islamister som har blitt radikalisert som følge av krigen mellom Israel og Hamas.