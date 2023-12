Trump hadde bedt om å få forbudet fjernet.

Saken det er snakk om, er et sivilt søksmål i New York. Anklagene går ut på at regnskapsførselen i Trump-eide selskaper er blitt gjort på en måte som blåste opp verdien på selskapene slik at det ble lettere å få lån. Saken kan i verste fall velte forretningsimperiet hans.

77-åringen er tidligere bøtelagt for å ha brutt pålegget. Trump har i innlegg i sosiale medier blant annet angrepet dommerens rettssekretær Allison Greenfield. Dommer Arthur Engoron har opplyst at retten har mottatt flere trusler via epost, telefon og brev fra Trump-tilhengere.