En talsperson for politiet sier at pågripelsene har skjedd i løpet av den siste uken. Noen av dem er løslatt mot kausjon for å unngå at fengslene blir overfylt.

Ifølge politiet er Sri Lanka blitt et viktig land for internasjonal narkotikahandel.

Politiet har tatt beslag i mer enn 10 kilo heroin og andre narkotiske stoffer i forbindelse med aksjonen.