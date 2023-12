– En politisk bevegelse som vender tilbake til nasjonalisme er skadelig for dette landet, for økonomien og for Tysklands omdømme og suksess i en global ramme, sier Siegfried Russwurm, som er leder for det innflytelsesrike BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie).

Russwurm kom med budskapet i et intervju med mediehuset Funke onsdag. Han setter advarselen i sammenheng med neste års kommende valg i flere av delstatene øst i Tyskland, der AfD for tiden leder på meningsmålingene.

– Å stemme for AfD er ikke noen harmløs protest. Det er et parti som er skadelig for vårt lands framtid og for oss alle, sier Russwurm.

Han tar til orde for «en sosial debatt, en sosial bevegelse for å vise folk konsekvensene» av AfDs økende politiske innflytelse. AfD er «skadelig for dette landet, også fordi partiet bidrar til hat, polarisering og ekskludering», sier Russwurm.

AfDs leder Tino Chrupalla avviser industritoppens angrep på partiet. Chrupalla mener at partiet De grønne, som er del av regjeringskoalisjonen, utgjør en langt større trussel mot landets økonomi.