Tallet inkluderer både sivile og militære tap.

Til sammenligning ble 3825 drept i fjor, noe som var de laveste dødstallene siden konflikten startet i 2011, ifølge den syriske eksilgruppen SOHR.

De opplyser at 1889 sivile drept i år, hvorav 241 var kvinner og 307 var barn.

Konflikten i Syria begynte i mars 2011 da fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad ble slått ned med hard hånd. Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig.

En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre.

Syria hadde før krigen 23 millioner innbyggere. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,6 millioner lever som flyktninger inne i Syria.